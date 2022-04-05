Гендиректор ММК Ильича о ситуации в Мариуполе: я поражен цинизмом и варварством

Мариуполь продолжает сражаться против российских оккупантов / Фото: Getty Images

Генеральный директор ММК Ильича Тарас Шевченко назвал варварством и цинизмом действия российских военных в Мариуполе.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

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"Я, честно говоря, просто поражен цинизмом и варварством: люди гордятся тем, что принесли горе на нашу землю и разрушают наши города!" – подчеркнул он.

Она рассказал, что первостепенная задача сейчас — защита жителей города: группа "Метинвест" совместно с органами местной власти обеспечивает автобусные гуманитарные конвои несколько раз в неделю и вывозит людей с неподконтрольных территорий.

Компания дает переселенцам жилье, а в случае необходимости оказывает медицинскую и психологическую помощь, рассказал Шевченко.

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"Наша задача по восстановлению работы предприятий совершенно реальна. Но сегодня самая главная наша задача — это оказание помощи нашим людям и сохранение трудовых коллективов. Группа "Метинвест" не бросает своих работников в этой тяжелой ситуации. Всем работникам мы за март выплатили зарплату — невзирая на то, что предприятие уже месяц не работало. Занимаемся трудоустройством этих людей в других активах наших компаний", – сообщил он.

Мариуполь остается украинским городом, несмотря на попытку российских войск занять его. Шевченко заверил: жители сделают все, чтобы устоять и отстроить город после победы.

"Мариупольцы еще в 2014 году определились однозначно, когда остановили дээнэровскую и элэнэровскую орду буквально на границах города. Мариуполь — это Украина, и по-другому не может быть. Мы верим в защитников Украины, верим в победу нашей страны и предпринимаем все усилия для этой победы", – резюмировал он.

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Напомним, группа "Метинвест" оборудовала в городах присутствия более 6 тысяч мест для переселенцев из временно оккупированных врагом украинских городов.

Здесь людей ждет одежда, горячее питание, медицинская помощь, предметы быта и гигиены. Также компания оказывает помощь в трудоустройстве.

Ранее в Сети опубликовали фотографии, как выглядит город Мариуполь после обстрелов российскими оккупантами.