Гендиректор ММК Ілліча про ситуацію в Маріуполі: я вражений цинізмом та варварством

Маріуполь продовжує боротися проти російських окупантів / Фото: Getty Images

Генеральний директор ММК Ілліча Тарас Шевченко назвав варварством та цинізмом дії російських військових у Маріуполі.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

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"Я, чесно кажучи, просто вражений цинізмом і варварством: люди пишаються тим, що принесли горе на нашу землю і руйнують наші міста!" – наголосив він.

Він розповів, що першочергове завдання зараз – захист жителів міста: група "Метінвест" спільно з органами місцевої влади забезпечує автобусні гуманітарні конвої кілька разів на тиждень і вивозить людей з непідконтрольних територій.

Компанія дає переселенцям прихисток, а в разі потреби надає медичну та психологічну допомогу, розповів Шевченко.

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"Наше завдання з відновлення роботи підприємств є цілком реальним. Але сьогодні найголовніше наше завдання — це надання допомоги нашим людям та збереження трудових колективів. Група "Метінвест" не кидає своїх працівників у цій тяжкій ситуації. Всім працівникам ми за березень виплатили зарплату — незважаючи на те, що підприємство вже місяць не працювало. Займаємось працевлаштуванням цих людей в інших активах наших компаній", – повідомив він.

Маріуполь залишається українським містом, попри спроби російських військ зайняти його. Шевченко запевнив: жителі зроблять усе, щоб вистояти та відбудувати місто після перемоги.

"Маріупольці ще у 2014 році визначилися однозначно, коли зупинили деенерівську та еленерівську орду буквально на межах міста. Маріуполь — це Україна, і по-іншому не може бути. Ми віримо у захисників України, віримо у перемогу нашої країни та вживаємо всіх зусиль для цієї перемоги" , – резюмував він.

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Нагадаємо, група "Метінвест" обладнала у містах присутності 6 тисяч місць для переселенців з тимчасово окупованих ворогом українських міст.

Тут для людей є одяг, гаряче харчування, медична допомога, предмети побуту та гігієни. Також компанія надає допомогу у працевлаштуванні.

Раніше в Мережі опублікували фотографії Маріуполя після обстрілу російськими окупантами.