Генассамблея ООН призвала РФ немедленно прекратить обстрелы и блокаду украинских городов

Резолюцию поддержали 140 стран. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральная ассамблея ООН призвала Россию прекратить полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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Резолюцию поддержали 140 стран, против выступили пять (Россия, Сирия, Северная Корея, Эритрея и Беларусь), 38 — воздержались. Соавторами резолюции выступили 90 государств.

Кроме того, в пресс-службе МИД Украины подчеркнули, что страны — члены ООН подтвердили исключительную ответственность России за гуманитарные последствия агрессии против Украины, а также осудили нарушение Россией международного гуманитарного права.

Генассамблея ООН требует от России немедленно прекратить обстрел гражданских и объектов гражданской инфраструктуры, прекратить блокаду городов, обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи и защиту гражданских, которые покидают зону боевых действий.

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"Кроме того, резолюция предупреждает о возможных последствиях российской агрессии для глобальной продовольственной безопасности, а также о возможных экологических последствиях в результате обстрелов атомных объектов", — отметили в МИД.

Россию также призвали полностью выполнить решение Генассамблеи от 2 марта.

Ранее мы сообщали, что в ООН назвали количество погибших в войне мирных украинцев.

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Также напомним, из-за войны пришлось бежать 10 млн украинцев – ООН.