Генасамблея ООН закликала РФ негайно припинити обстріл та блокаду українських міст

Резолюцію підтримали 140 країн. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральна асамблея ООН закликала Росію припинити повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Резолюцію підтримали 140 країн, проти виступили п'ять (Росія, Сирія, Північна Корея, Еритрея та Білорусь), 38 утрималися. Співавторами резолюції виступили 90 держав.

Крім того, в пресслужбі МЗС України наголосили, що країни-члени ООН підтвердили виняткову відповідальність Росії за гуманітарні наслідки агресії проти України, а також засудили порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

Генасамблея ООН вимагає від Росії негайно припинити обстріл цивільних та об'єктів цивільної інфраструктури, припинити блокаду міст, забезпечити безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги та захист цивільних, які залишають зону бойових дій.

Реклама

"Крім того, резолюція попереджає про можливі наслідки російської агресії для глобальної продовольчої безпеки, а також можливі екологічні наслідки внаслідок обстрілів атомних об'єктів", – зазначили у МЗС.

Росію також закликали повністю виконати рішення Генасамблеї від 2 березня.

Раніше ми повідомляли, що в ООН назвали кількість загиблих у війні мирних українців.

Реклама

Також нагадаємо, через війну довелося тікати 10 млн українців – ООН.