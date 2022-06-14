"Где наши мужья?" Жены пушечного мяса "ДНР" вышли на бунт

Жены мобилизованных жителей ОРДЛО пожаловались, что от них скрывают судьбу их мужей / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе жены и родственники мобилизованных жителей "ДНР" записали видеообращение и рассказали, что с начала войны ничего не знают о судьбе своих близких. Они утверждают, что половина мобилизованных вообще не годились для воинской службы, и угрожают "пожаловаться Путину".

"На данный момент мы не знаем 4 месяца, где находятся наши мужья. 24 февраля они были включены в личный состав воинской части... из которой благополучно отбыли в неизвестном направлении", – рассказала жена одного из мобилизованных.

По ее словам, 6 июня мобилизованных должны были вернуть в часть, но из их полка доехала только одна рота.

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"Мы обращались по всем инстанциям, звонили всем – нам не дают никакой информации. Где наши мужья? Наших мужей мобилизовали, с работ сорвали. Ни единого дня не были дома. Мы сейчас не знаем, что с ними происходит. Медкомиссии не было, половина из них шли явно в нездоровом состоянии. Это никого не интересовало и не интересует. Куда могли пропасть люди на территории "ДНР"?" – заявила женщина и добавила, что 200 человек – это не иголка в стоге сена.

Участники обращения угрожают, что "придется Путину писать жалобы".

Оккупанты насильно "мобилизовали" в "ДНР" почти всех мужчин

Российские захватчики принудительно забрали на войну почти всех мужчин из "ДНР". Поэтому теперь эту псевдореспублику называют "ЖНР" – "Женская народная республика". Об этом рассказал пленный мобилизованный.

"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали, практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", – рассказывает мужчина, радуясь, что попал в плен и остался в живых.

Согласно перехватам телефонных разговоров, "ДНРовцев" нередко бросают на передовую без соответствующего снаряжения и с устаревшим оружием.