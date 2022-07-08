Гайдай рассказал, на что идет РФ для выхода на админграницу Луганской области

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне артиллерией уничтожают окрестные села, в которых до сих пор живут люди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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"Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области", – рассказал он.

По словам Гайдая, аналогичная ситуация наблюдается и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся вблизи границы с Луганщиной.

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Он отметил, что украинские военные держат оборону. Также глава ОВА сообщил, что поступала информация о том, что мол российские военные окружили ВСУ в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах".

"Из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", – резюмировал он.

135-й день военного вторжения РФ в Украину

Российские войска пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление наших бойцов, но не все у них получается.

Американские аналитики Института изучения войны считают, что целью президента РФ Владимира Путина, после захвата Луганской области, остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

На юге Украины было уничтожен пункт снабжения российской армии. В Запорожье загорелось зерно.

Российские военные имеют небольшой успех в наступательных действиях в направлении Веселой Долины, а также в районе населенного пункта Спорное.