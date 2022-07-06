Американские аналитики назвали цель Путина после захвата Луганской области

Целью президента РФ Владимира Путина, после захвата Луганской области, остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.
Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW).
Что еще говорят аналитики:
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
- Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
- Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
- Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
- Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
- Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
- Российские власти проводят усиление мер по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
- Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.
Ранее мы сообщали, что Шойгу врет Путину о ходе войны в Украине.
Также напомним, СМИ узнали, какие анализы сдает окружение Путина перед встречей с ним.