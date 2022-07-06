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Американские аналитики назвали цель Путина после захвата Луганской области

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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6 июля, 06:41
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Хозяин Кремля не собирается останавливаться
Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Целью президента РФ Владимира Путина, после захвата Луганской области, остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW).

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Что еще говорят аналитики:

  • Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
  • Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
  • Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
  • Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
  • Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
  • Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
  • Российские власти проводят усиление мер по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
  • Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что Шойгу врет Путину о ходе войны в Украине.

Также напомним, СМИ узнали, какие анализы сдает окружение Путина перед встречей с ним.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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