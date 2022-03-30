Фейковые фото и боевые поражения: в СНБО разоблачили "страшных" кадыровцев

Кадыров и его боевики распространяют о себе фейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская пропаганда специально создает "страшный" образ Рамзана Кадырова и его боевиков, чтобы напугать украинцев. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Практически во всех столкновениях около Ирпеня, Бучи и Ворзеля кадыровцы терпели поражение и несли сильные потери, что зафиксировано документально. После этого они всегда следовали третьим эшелоном позади линии фронта.

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Первый "визит" самого Кадырова, о котором сообщали в РФ, был якобы в Гостомель, что не подтвердило ни одно адекватное СМИ.

В настоящее время роспропаганда утверждает, что "дон" находится в зоне боевых действий в Мариуполе. Постановочное фото с ним фейковое — на снимке ясно видно лого заправки "Роснефть", которая не работает на территории Украины.

Приближенный Кадырова Руслан Геремеев был якобы ранен тоже под Мариуполем, о чем быстро сняли видео, но тоже не подтвердили в СМИ.

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"Чеченские "тик-ток-воины" оказались не такими страшными и совсем не бессмертными, как их рисуют", — резюмировали в ЦПД.

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