Еще один трофей! Украинские военные добыли оккупантскую САУ (видео)

Техника врага. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские военные получили трофей – оккупантскую самоходную артиллерийскую установку (САУ).
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
САУ полностью цела, готова для боя, но без горючего – солярки. При этом на брошенной российскими оккупантами САУ есть табличка: "Антифриз яд".
"Еще один трофей. Брошенная русскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира – "Антифриз – яд"", – говорится в подписи к видео.
Ситуация в Украине 18 марта
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