Экипаж "Москвы" собирался штурмовать Одессу. Мать моряка сдала планы Кремля

"Москва" затонула, так и не высадив десант в Одессе / Коллаж "Сегодня"
До удачного поражения ВСУ двумя ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун" 14 апреля экипаж флагмана ЧФ России крейсера "Москва" готовился десантироваться в Одессе. И на его борту были срочники, которых склоняли подписать контракт.
Об этом сообщила мама одного из матросов, передает "Радио Свобода".
Что известно
В рамках журналистского расследования позвонили россиянке, чей сын служил на "Москве" и выжил после крушения корабля. Она рассказала, что 14 апреля ей позвонил сын и сообщил, что вопреки официальным заявлениям российских властей в корабль попали украинские ракеты.
"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь", – рассказала женщина.
Матрос также рассказал матери, что минимум 40 его сослуживцев погибли на крейсере.
"По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе… Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.
По словам матери моряка, этот корабль от 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе и на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе. При этом женщина не считает, что в Украине происходят боевые действия.
"Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание – это большой вопрос. Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход. Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе" – говорит мать матроса.
Судьба экипажа
- Родители срочников, которые погибли на уничтоженном флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими.
- Родители матросов, служивших на уничтоженном 14 апреля ВСУ крейсере "Москва", самостоятельно пытаются найти своих детей. Командование Черноморским флотом России не дает никакой информации.
- По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли.
- Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.