"Долбите их, братья!" – россияне ликуют от попадания ракеты в украинский ТЦ

Граждане страны-агрессора, почему-то считают, что вокруг пожарища должны бегать женщины и дети / Коллаж "Сегодня"

Ожидаемо от граждан России мы не получили какого-либо сострадания, не говоря уже об осуждении ракетного удара по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня, когда там находилось до тысячи мирных украинцев. В социальных сетях можно констатировать всеобщее ликования, что в Украине от российских ракет погибли люди.

Реакция нелюдей из страны-агрессора

"Хоть одну женщину видно? Или ребенка? Мужики бегают, военные. Похоже на сборный пункт новобранцев или тому подобное. Но точно не просто гражданские по магазинам ходили", – написал один представитель террористического государства.

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"Это взорвался кондиционер! Вон сколько в касках и в комуфло монтажники скачут!" – отметил еще один "сочувствующий россиянин".

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"Дохлые хохлы – это всегда прекрасно. Долбите их, братья" – написал еще один, наверное, православный россиянин.

В целом в российских социальных сетях ликуют по поводу уничтожения стандартного торгового центра, где мирные граждане ежедневно делают покупки, проводят деловые встречи или отмечают дни рождения своих детей.

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