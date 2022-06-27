"Довбіть їх, брати!" – росіяни тріумфують від попадання ракети в український ТЦ

Громадяни країни-агресора чомусь вважають, що навколо згарища мають бігати жінки та діти / Колаж "Сьогодні"
Очікувано від громадян Росії ми не отримали жодного співчуття, не кажучи вже за осуд ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці вдень 27 червня, коли там було до тисячі мирних українців. У соціальних мережах можна констатувати загальну радість, що в Україні від російських ракет загинули люди.
Реакція нелюдів з країни-агресора
"Хоч одну жінку видно? Чи дитину? Чоловіки бігають, військові. Схоже на збірний пункт новобранців або щось таке. Але точно не просто цивільні по магазинах ходили", – написав один представник терористичної держави.
"Це вибухнув кондиціонер! Он скільки в касках та в комуфло монтажники скачуть!" – зазначив ще один "співчутливий росіянин".
"Дохлі хохли – це завжди чудово. Довбіть їх, браття", – написав ще один, мабуть, православний росіянин.
Загалом, у російських соціальних мережах тріумфують через знищення стандартного торговельного центру, де мирні громадяни щодня скупляються, проводять ділові зустрічі або відзначають дні народження своїх дітей.
Обстановка
- Спочатку росіяни активно відхрещувалися від ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці, де в цей час було багато людей.
- На черговий терористичний акт щодо нашої країни відреагувала дружина Олександра Усика. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала в Stories гнівний пост фашистам.
- В Офісі президента назвали перші дані про кількість жертв ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.
- Вже відомо, що у торговельний центр "Амстор" у Кременчуці окупанти стріляли ракетами Х-22. Про це повідомило повітряне командування ЗСУ. Ракети випустили з далеких бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайківка, ракети запускали з Курської області.