Добровольцев теробороны приравняли к ветеранам войны – Рада

Добровольцы территориальной обороны ВСУ защищают нашу страну от оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины приняла законопроект о территориальной обороне. Теперь добровольцы теробороны признаны ветеранами войны.

Об этом рассказала руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram.

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Добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ будут признаны участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны. В Украине также вводится социальная защита новой категории лиц – семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

"Соответствующее решение мы приняли сегодня в парламенте. Эти положения предусмотрены законопроектом 7151 о статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты (в части уточнения норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины)", – добавила Шуляк.

Верховная Рада продлила военное положение

Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине с 26 марта до 25 апреля. За проголосовали 343 депутата.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью секретаря СНБО Алексея Данилова, продлить действие военного положения нужно в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины.

"Реализация указа... будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение военной агрессии Российской Федерации против Украины" - такие результаты принятия документа прогнозирует секретарь СНБО.

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