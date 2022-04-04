Для переселенцев в Запорожье отправили гуманитарную помощь

Гуманирная помощь для мариупольцев прибыла в Запорожье / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова направил очередную партию продуктовых наборов для эвакуированных из Мариуполя украинцев. Товары хранятся в "Зеленом центре Метинвест Запорожье".

Фонд продолжает помогать украинцам, которым пришлось бежать из родного города из-за нападения РФ на Украину. В целом Фонд уже передал более 5 тысяч продуктовых наборов для эвакуированных людей из Мариуполя и Волновахи.

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Кроме того, вынужденным переселенцам ежедневно оказывается психологическая поддержка Фонда. Со взрослыми и детьми работают высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. Их задача – оказать экстренную психологическую помощь людям, только что выбравшимся из горячих точек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

Блокада Мариуполя

Героическая оборона украинского города от российского нашествия длится с 3 марта. Несмотря на все попытки врага, наш город до сих пор находится под контролем ВСУ.

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По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, город покинули уже 100 тыс. жителей. Эвакуационные мероприятия продолжаются даже несмотря на то, что россияне уничтожили более 150 коммунальных автобусов. Люди пытаются уехать из города на собственном транспорте.

Ранее в Сети опубликовали фотографии, какой Мариуполь теперь, после обстрелов русских оккупантов.