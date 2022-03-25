Диверсанты вербовали наемников с Ближнего Востока для войны в Украине – СБУ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины с начала войны ликвидировала свыше 20 диверсионно-разведывательных групп, а более 350 их участников задержаны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Реклама

Каковы результаты

В Службе сообщили, что также массово производится разоблачение агентов вражеских спецслужб. Кроме этого, были нейтрализованы попытки вражеской военной разведки переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока.

"Среди прочего разоблачено лицо, которое занималось подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков", – заявили в СБУ.

Также Служба поделилась своими результатами работы:

в Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ. В СБУ отметили, что для маскировки подрывной деятельности враги пытались выдавать себя за подразделение украинской территориальной обороны;

разоблачены более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию захватчикам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области;

задержаны участники агентурных сетей России, которые собирали разведданные о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратах украинских военных подразделений;

в Запорожье нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую "федерализацию" региона. В Службе сообщили, что оккупанты пытались реализовать через вхождение своих агентов в состав органов местного самоуправления.

"Также с начала полномасштабной агрессии РФ ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины", – указали в СБУ.

В то же время было заблокировано 89 YouTube-каналов, принадлежавших российским медиа и кремлевским пропагандистам, а также тысячи аккаунтов в соцсетях, через которые, по информации Службы, вражеские интернет-агенты распространяли дезинформацию или передавали данные о дислокации и перемещении украинских войск.

Реклама

Напомним, СБУ обнародовала обобщенный портрет рядового российского захватчика. Он обычно имеет только школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – 1 литр водки.

Читайте также: