Одни портянки и литр водки: в СБУ составили портрет российского оккупанта

Портрет среднестатистического военного РФ в Украине описан по данным захваченных документов

В СБУ рассказали, что из себя представляют оккупанты / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ обнародовала обобщенный портрет рядового российского захватчика. Он обычно имеет только школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – 1 литр водки.

"Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных российских захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ", — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, офицеры российской армии ведут социально-психологический портрет личного состава, и это вполне понятно, но удивление вызывает то, как это делается.

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"Например, графа о происхождении. В ней до сих пор, как во времена столетней давности указывают пункты "из рабочих, из крестьян". Наверное, в России не знают, что на дворе XXI век и такие понятия несколько устарели", — сообщили в СБУ.

По данным ведомства, у российских военных среди норм рациона питания прописан один литр водки.

"Есть там и медовуха, и даже антифриз. Чтобы российские захватчики не умерли от выпитого антифриза, который на запах напоминает их любимую водку, они проходят специальный инструктаж и подписывают, что знают, что антифриз — это яд", — заявил спикер СБУ.

Также в отобранных документах упоминается список дней воинской славы. Среди таких праздников – Куликовская битва, в которой один ордынский хан Тохтамыш разгромил другого хана Мамая, и Бородинская битва, в которой Наполеон разгромил россиян и уже через неделю занял Москву.

"Вполне возможно, что если россияне гордятся своими поражениями, то их будущее поражение в Украине также станет для них большим праздником", — сказал Дехтяренко.

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