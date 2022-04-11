"Держится, как характеры жителей": "Азов" показал уцелевшую батарею в разрушенном доме – фото

Военные РФ разрушили город / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные уничтожают уже разрушенный Мариуполь. Россияне перестают бомбить только захваченные ими районы. В городе у моря есть стойкая батарея, которая продолжает держаться – это символ характера местных жителей.

Об этом пишет Telegram-канал "АЗОВ-Мариуполь".

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"Мариуполь может быть в каждом городе. Мариуполь может быть в каждой стране. Стоит только отступить его защитникам. Орки разрушают и так разрушенный Мариуполь. Но вы помните шкафчик, ставший символом устойчивости? В городе у моря есть стойкая батарея. Белая, стальная, она продолжает всеми силами держаться за относительно уцелевшую стену" , – говорится в сообщении.

Она как характеры местных жителей, которые пытается расшатать враг авиаударами и круглосуточным кружением российской авиации.

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Россияне перестают бомбить захваченные ими районы и раздают хлеб и воду. А до их прихода у жителей города было все необходимое.

"Но стальные характеры держатся. Держатся за главную надежду, на победу, победу над жестоким российским "освобождением" – как за устоявшуюся стену. Мариуполь так же город стальных характеров. Это неизменно, несмотря на руины, несмотря ни на что", – добавили в сообщении.

Разрушенные здания в Мариуполе / Фото: REUTERS

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/ Фото: REUTERS

/ Фото: REUTERS

/ Фото: REUTERS

В Мариуполе враг штурмует районы "Азовстали" и порта

Враг готовится в ближайшие дни возобновить наступление через Харьковскую область, а в Мариуполе не оставляет попыток захватить город. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 11 апреля.

Так, в городе Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

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