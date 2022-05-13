CNN опубликовал снимок со спутника острова Змеиный: что на нем видно (фото)

Опубликованы снимки со спутника самой горячей точкой этой войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания космических технологий Maxar Technologies продемонстрировала на новом спутниковом снимке ракетный удар возле острова Змеиный на юге Украины. Об этом пишет издание CNN.

Два столба дыма видны рядом с российским десантным кораблем класса "Серна" в Черном море, опознанным Максаром.

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Судно, кажется, делает крутой поворот, когда ракета попадает в воду.

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Рядом с островом видна баржа с грузоподъемным краном рядом с другим затонувшим судном, которое Максар также идентифицировал как десантный корабль типа "Серна".

Как затонуло судно, пока неясно, но в воскресенье представитель Одесского областного военного управления Сергей Братчук сообщил, что помимо двух патрульных катеров типа "Раптор" пострадал десантный катер.



Братчук также заявил, что украинские военные уничтожили на острове российский вертолет. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины опубликовало видео, на котором ракетой был уничтожен вертолет.

В последние недели украинцы неоднократно и успешно уничтожали российские силы и технику на острове.

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Также сообщалось, что накануне российское вспомогательное судно "Всеволод Бобров" загорелось и его отбуксировали в Севастополь из района Змеиного острова. Пока Россия не подтвердила потерю ни одного из упомянутых кораблей.

Ситуация на острове Змеиный

Военный эксперт Олег Жданов считает остров Змеиный ключом к открытию второго фронта для России. Оккупанты пытаются разместить там системы ПВО после того, как ВСУ уничтожили крейсер "Москва". Однако для россиян остров может превратиться в еще одну Чернобаевку.

Беспилотник "Байрактар" 2 мая уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

Кроме того, "Байрактар" уничтожил на захваченном оккупантами острове Змеиный в Черном море российский зенитно-ракетный комплекс ПВО.