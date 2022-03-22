Чичваркин объяснил, почему Путин уничтожает Мариуполь и Харьков

Евгений Чичваркин рассказал, почему Путин бомбит города Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский предприниматель, миллионер Евгений Чичваркин заявил, что президент России Владимир Путин уничтожает Мариуполь и Харьков, потому что его не признали царем и "не поцеловали ему перстень".

Об этом Чичваркин сообщил на телеканале Украина 24.

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По словам бизнесмена, Путин считает себя императором, а Украину провинцией, которая "возомнила себя вольницей".

"Он (Путин) вписал себя в один ряд с самыми отмороженными тиранами, которые были за последние 150 лет. Пока количеством жертв, слава богу, он еще недотягивает до топ-3, но, безусловно, дотягивает до наивысшего наказания в Гааге", – подчеркнул Чичваркин.

Палач Мариуполя. Генерал РФ Мизинцев лично отдал приказ бомбить роддом

За операцию российских оккупантов по захвату Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные женщины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, Мизинцев ранее руководил операцией в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.