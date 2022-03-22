Чичваркін пояснив, чому Путін знищує Маріуполь та Харків

Євген Чичваркін розповів, чому Путін бомбардує міста України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський підприємець, мільйонер Євген Чичваркін заявив, що президент Росії Володимир Путін знищує Маріуполь та Харків, бо його не визнали царем і "не поцілували йому перстень".

Про це Чичваркін повідомив на телеканалі Україна 24.

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За словами бізнесмена, Путін вважає себе імператором, а Україну – провінцією, яка "уявила себе вольницею".

"Він (Путін) вписав себе в один ряд із найбільш відмороженими тиранами, які були за останні 150 років. Поки що кількістю жертв, слава богу, він ще недотягує до топ-3, але, безумовно, дотягує до найвищого покарання в Гаазі"

Кат Маріуполя. Генерал РФ Мізінцев особисто наказав бомбити пологовий будинок

За операцію російських окупантів із захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де були медики та вагітні жінки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За словами Геращенка, Мізінцев раніше керував операцією у Сирії. Він начальник Національного центру управління обороною РФ з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року.