Часть украинцев получит гуманитарную помощь — кто войдет в список

Украинцам помогают во время войны продуктовыми наборами / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Жители Авдеевки получат 6 тысяч наборов гуманитарной помощи от проекта "Спасаем жизни", первую партию уже передали на места.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

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В первую очередь получат ее социально незащищенные категории населения, среди которых:

одинокие матери;

дети с инвалидностью;

многодетные семьи;

те, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.

В набор входят: макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенка. Состав рекомендован ВОЗ по осмотру на его энергетическую ценность.

Заметим, что финансирование проекта "Спасаем жизни" осуществляют компании Метинвест и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова и при поддержке государства.

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В общей сложности группа Метинвест оборудовала более 6 тысяч мест для вынужденных переселенцев в городах своего присутствия. Здесь людям предоставляют приют, горячее питание, одежду, бытовые и гигиенические товары, а также медицинскую и психологическую помощь.

Психологическая помощь

Для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

По последним данным, каждый десятый человек с "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.

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Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу "Травма войны" и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что ранее Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.

Ранее мы сообщали, сколько помощи получил хаб в Запорожье с начала войны.