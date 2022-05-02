Буданов рассказал два возможных варианта окончания войны

Буданов спрогнозировал окончание войны / Коллаж "Сегодня"

Существует всего два возможных варианта окончания войны в Украине, однако оба они являются проигрышными для России.

Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью НВ.

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Первый вариант — разделение России на три и более части.

Второй вариант — относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны.

"В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ не при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга , принадлежащего Германии", – говорит Буданов.

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Большинство представителей военно-политического руководства России знают исход войны и пытаются вести диалог с западным миром.

"И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", – добавил Буданов.

Зачем РФ нужен Херсон

У российского руководства есть две идеи, которые связанные с Херсоном.

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"Первая — это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во времена Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", - говорит Буданова.

Также РФ планирует создать так называемый Небесный город.

"Вторая идея, которую редко можно услышать, однако она имеет место быть, это так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция", – добавил Буданов.

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