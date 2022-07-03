Путин определился с планами на оккупированную Херсонскую область – британская разведка

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Россия может провести псевдореферендум за присоединение в оккупированном Херсоне, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль.
Об этом сообщает британская разведка, упомянув заявления марионеточных должностных лиц по поводу организации "референдума" о присоединении к РФ к осени 2022 года.
По их мнению, задержание 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева является попыткой оккупационных властей подавить сопротивление. Отмечается, что масштабное вооруженное и мирное сопротивление оккупации в Херсонской области продолжается.
"Херсонская область в наиболее полной степени попала под российскую оккупацию с февраля 2022 года, и некое "конституционное" решение для обоснования оккупации вероятно будет приоритетной политической целью для России. С большой вероятностью РФ прибегнет к сфальсифицированному голосованию, чтобы обеспечить себе приемлемый результат", – отмечают в обзоре.
Ранее мы сообщали, ВСУ освободили село в Херсонской области.
Также напомним, в Херсонской области мужчина подорвался на кассетном снаряде.