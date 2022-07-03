Путін визначився з планами на окуповану Херсонську область – британська розвідка

Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Росія може провести псевдореферендум за приєднання до окупованого Херсону, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.

Про це повідомляє британська розвідка, згадавши заяви маріонеткових посадових осіб щодо організації "референдуму" про приєднання до РФ до осені 2022 року.

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На їхню думку, затримання 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва є спробою окупаційної влади придушити опір. Зазначається, що масштабний збройний та мирний опір окупації на Херсонщині триває.

"Херсонська область найбільш повною мірою потрапила під російську окупацію з лютого 2022 року, і якесь "конституційне" рішення для обґрунтування окупації напевно буде пріоритетною політичною ціллю для Росії. З великою ймовірністю РФ вдасться до сфальсифікованого голосування, щоб забезпечити собі прийнятний результат", – відзначають у огляді.

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