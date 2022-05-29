Бойцы "Холодного яра" провели в ад "Басурманина" со всем экипажем

"Басурманин" – это современная российская модернизация боевых машин пехоты. Коллаж "Сегодня"
Украинские военные уничтожили модернизированную боевую машину пехоты русских военных.
Кадры с уничтоженной бронетехникой оккупанта обнародовал англоязычный телеканал "TODAY".
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В одном из боев украинские военные уничтожили бронемашину БМП-1АМ "Басурманин". Бронемашина уничтожена в районе ответственности бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Вероятно, российские военные были разбиты в Харьковской области.
Журналист телеканала сообщил, что из техники исходит трупный запах от тел российских военных.
БМП-1АМ "Басурманин" – это современная российская модернизация боевых машин пехоты. Машину оснастили современной системой наведения, автоматом сопровождения цели и тепловизором. Одна из популярнейших в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, новую электронику и обновленную силовую установку.
Обстановка на Харьковщине
- 26 мая во время очередного обстрела жилых кварталов Харькова погибли 9 человек, в том числе семья с младенцем.
- В этот же день минометное подразделение Отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожило минометный расчет российских оккупантов. Атаку совершили из трофейных минометов, ранее отобранных у россиян.
- 21 мая стало известно, что российские захватчики практически полностью уничтожили стадион "Солнечный" в Харькове, на которомтренировалась сборная Украины.
- Еще один перехват показал, что оккупанты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. Российские солдаты массово хотят уволиться. Также захватчики отказываются воевать в Украине.