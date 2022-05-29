Бойцы "Холодного яра" провели в ад "Басурманина" со всем экипажем

"Басурманин" – это современная российская модернизация боевых машин пехоты. Коллаж "Сегодня"

Украинские военные уничтожили модернизированную боевую машину пехоты русских военных.

Кадры с уничтоженной бронетехникой оккупанта обнародовал англоязычный телеканал "TODAY".

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В одном из боев украинские военные уничтожили бронемашину БМП-1АМ "Басурманин". Бронемашина уничтожена в районе ответственности бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Вероятно, российские военные были разбиты в Харьковской области.

Журналист телеканала сообщил, что из техники исходит трупный запах от тел российских военных.

БМП-1АМ "Басурманин" – это современная российская модернизация боевых машин пехоты. Машину оснастили современной системой наведения, автоматом сопровождения цели и тепловизором. Одна из популярнейших в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, новую электронику и обновленную силовую установку.

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