Бойцы "Азова" пошли в контратаку в Мариуполе (видео)

Бойцы полка "Азов" контратакуют, несмотря на превосходящие силы врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники Мариуполя продолжают держать оборону от российских оккупантов и контратакуют, несмотря на численное превосходство врага.

Об этом сообщил полк "Азов" в своем Telegram-канале и обнародовал соответствующее видео.

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"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят контратаку", – говорится в подписи к видео.

Защитники Мариуполя создают многие проблемы оккупантам

Сопротивление украинских военных, защищающих Мариуполь, создает серьезные проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям, сообщает британская разведка.

"Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах", – говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что группировка российских войск, которая держит в блокаде Мариуполь, понесла потери и стала слабее.

Отметим, что России Мариуполь нужен из-за его стратегического расположения – контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.