Благодаря ему уничтожили оккупантов с техникой: история защитника Украины Кирилла Агасиева

Кирилл Агасиев помог уничтожить оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Кирилл Агасиев – военнослужащий Вооруженных сил Украины азербайджанского происхождения. Мужчина пошелвоевать за нашу страну против российских оккупантов и уже имеет большие заслуги.

Агасиев — Герой Украины

Кирилл Агасиев – старший лейтенант Вооруженных сил Украины, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Он помогает нашей стране выстоять в войне, которую 24 февраля развязала Россия.

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Так, группа старшего лейтенанта Кирилла Агасиева во время разведки местности возле села Малая Рогань Харьковской области обнаружила и уничтожила технику и личный состав оккупантов. Благодаря этому были разоблачены позиции врага, что позволило уничтожить их артиллерийским огнем.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады Кириллу Агасиеву звание Героя Украины.

История погибшего под Харьковом военного летчика Егора Середюка

Капитан Вооруженных Сил Украины Егор Середюк погиб, защищая родную страну. С первого дня российско-украинской войны участвовал в ней.

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Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. 1995 года рождения, уроженец села Мартыновское Николаевской области. Мужчина участвовал в российско-украинской войне с самого начала. Имел не менее 25 боевых вылетов. Погиб 15 апреля около города Изюм Харьковской области, возвращаясь из боевого задания. Ему было всего 26 лет.

У Середюка остались жена и дочь. Защитника похоронили 20 апреля в селе Сербы Житомирской области.

Посмертно был награжден званием "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда". Кроме того, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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