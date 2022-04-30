Битва за Изюм может стать решающей и позволит ВСУ перейти в контратаку

Для Украины критически важно удержать Изюм. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты готовятся к масштабному наступлению на востоке Украины для взятия под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, а также организации сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

К линии фронта враг стягивает все больше войск, а командовать операцией прибыл лично начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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Сайт "Сегодня" выяснил, станет ли битва решающей и что поможет украинским военным не только отбить атаку противника, но и перейти в контрнаступление.

Подготовка к масштабному наступлению

В течении текущей недели российские войска продолжали совершать попытки наступления по всей линии фронта, особое внимание уделяя востоку, однако особого успеха не достигли. Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские военные успешно отбивают атаки и даже иногда контратакуют захватчиков. Однако стоит отметить, что и враг пока слишком активно не нападает, а в основном обстреливает наши позиции вдоль линии соприкосновения из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

"Таким образом противник пытается помешать перегруппировке наших войск", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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В ведомстве также отметили, что Россия стянула достаточно мощную группировку войск для наступления на Изюмском направлении. Здесь размещены подразделения из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного ВО, 35-й армии и 68-го армейского корпуса Восточного ВО, части десантных войск из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

"На данном направлении усилия противника сейчас сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций украинских подразделений и их поражении огнем артиллерии", – сообщили в Генштабе.

Военные также добавили, что противник предпринимал попытки обойти украинские позиции на востоке и выйти на юге к границам Херсонской области, но был остановлен силами ВСУ.

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Почему Изюм важен

Как отмечает издание Defense Express, наступление на Изюмском направлении для российского руководства является одним из самых приоритетных.

"Битва под Изюмом может стать решающей для России в войне с Украиной, аналогичной сражениям за Сталинград и на Курской дуге во время Второй мировой войны", – информирует издание.

Военный эксперт Олег Жданов объясняет важность Изюма для россиян тем, что его захват поможет окружить позиции ВСУ на Луганском направлении.

"Изюм является ключом к окружению наших войск на Луганском направлении. И поэтому удержание Изюма для нас критически важно, возможно, не самого города Изюм, а рубежей возле города Изюм", – говорит "Сегодня" эксперт.

Изюмской битвой будет руководить начальник Генштаба РФ

В связи с этим в Кремле, видимо, поняли, что недавно назначенный новый командующий российской армии в Украине генерал Александр Дворников не справится с данной задачей и решили отправить руководить Изюмской битвой лично начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Он якобы уже прибыл на пункт управления ВС РФ, расположенный в районе города Изюм.

По словам Жданова, именно Герасимов является реальным руководителем всей так называемой "спецоперации" в Украине, а не министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Шойгу никогда не командовал армией. У него нет авторитета среди военных. Он числится на должности, так как является другом Путина. Это единственный критерий, по которому его назначили. Именно генерал Герасимов разрабатывал и планировал все это вторжение", – сказал Жданов.

Почему взять Изюм будет сложно

Сможет ли начальник российского Генштаба выполнить возложенную на него миссию – большой вопрос, учитывая, что, по данным аналитиков, армия РФ уже израсходовала более 2\3 запасов высокоточных ракет, а недавно доставленные в Белгород два дополнительных дивизиона ОТРК "Искандер" являются остатками последних резервов РФ. О том, что ракеты у России на исходе, говорит и тот факт, что оккупанты уже вынуждены применять противокорабельные Х-35 для обстрелов Николаева, или ОТРК "Точка-У" для ударов по Днепропетровской области.

Не лучше ситуация выглядит и с пока еще живой силой. Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, под Изюмом россияне собрали "сборную солянку" из гвардейцев, десантников, пожарных и железнодорожников, которых невозможно нормально пустить в атаку.

"Часть захватчиков – уже месяц в боях. Часть – боевики со временно оккупированного Донбасса. Также там есть оккупанты, которые только прибыли из России. Они уже трижды переносили срок начала наступления. И будут переносить еще дальше. Потому что это стадо невозможно причесать, наладить взаимодействие и бросить в атаку", – подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что Россия отправила на восток Украины последние свои войска.

"В Украину отправили 5-ю армию с Дальнего Востока. Это последние воинские подразделения, которые еще оставались на территории РФ. Больше у России нет, все", – сказал Арестович.

Алексей Арестович (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Таким образом, сражение за восток Украины действительно может стать решающим в войне. Однако, учитывая, что у российской армии наблюдается дефицит современных вооружений и живой силы, существует большая вероятность проигрыша РФ в столь важной для нее битве.

Смогут ли ВСУ разбить оккупантов

Значительную роль в возможной победе Украины может сыграть Закон о ленд-лизе, принятый США, благодаря которому уже в ближайшее время ВСУ получат огромное количество суперсовременного западного оружия.

"Если будет действовать программа ленд-лиза, она не будет ограничиваться странами-членами НАТО. Она будет распространяться на все страны мира, где есть также и советские образцы вооружения. Мы можем получить танки Т-90, Т-80 и БМП-3. Это самая современная российская техника. И она может быть поставлены нам через ленд-лиз", – говорит Олег Жданов.

Эксперт добавил, что теперь Украина также сможет получить самые современные образцы западных дальнобойных орудий, зенитных установок, систем противовоздушной обороны, танков, бронетранспортеров и боевых самолетов.

К слову, уже сейчас Украина получает британские гаубицы М777 калибра 155 миллиметров, американские дроны-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, самоходные установки "Гепард" и "Цезарь", переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, вертолеты Ми-17, ракеты "земля-воздух" Stinger и многое другое. Благодаря ленд-лизу, тяжелого вооружения у украинских военных станете еще больше.

"Новое, современное оружие – это основа нашей победы над врагом. Оно способно изменить ход войны и обеспечить ВСУ преимущество на поле боя", – говорит нам Жданов.

В таком случае можно предположить, что украинские бойцы не только остановят врага на востоке, но и пойдут в активную контратаку и полностью разгромят российских захватчиков.

Олег Жданов: "Современное оружие поможет Украине изменить ход войны" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент России Владимир Путин не отреагировал на отчеты Генштаба, рекомендовавшие отказаться от второй волны наступления в Украине. Теперь РФ столкнулась с проблемой, что сил хватит на 7-10 дней наступления.

Также мы писали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Украина прогонит Россию со своей территории любым способом – дипломатическим или военным, после чего получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.