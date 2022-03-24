Байден назвал условия, при которых НАТО вмешается в войну с Россией

Байден не спешит заканчивать войну с Россией / Коллаж "Сегодня"

Президент США Джозеф Байден раскрыл вариант, при котором войска НАТО могут ввязаться в войну с Россией, развязанную Кремлем в Украине 24 февраля. К сожалению, в этом варианте граждане Украины должны пострадать еще больше.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Реклама

Заявление

После заседания лидеров стран-членов НАТО Байден заявил журналистам, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения.

"Итак, вы предупреждали о реальной угрозе применения химического оружия. Собирали ли вы конкретные разведывательные данные, которые предполагают, что президент Путин развертывает это оружие, размещает его на позиции или рассматривает возможность его применения? И ответят ли США или НАТО военными действиями, если он применит химическое оружие?" — спросил журналист АР президента США.

Байден ответил, что не может предоставить информацию о разведке, но добавил по вопросу о химическом оружии: "Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения".

Реклама

Саммит НАТО