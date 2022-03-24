Байден назвал условия, при которых НАТО вмешается в войну с Россией

Байден не спешит заканчивать войну с Россией / Коллаж "Сегодня"
Президент США Джозеф Байден раскрыл вариант, при котором войска НАТО могут ввязаться в войну с Россией, развязанную Кремлем в Украине 24 февраля. К сожалению, в этом варианте граждане Украины должны пострадать еще больше.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
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После заседания лидеров стран-членов НАТО Байден заявил журналистам, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения.
"Итак, вы предупреждали о реальной угрозе применения химического оружия. Собирали ли вы конкретные разведывательные данные, которые предполагают, что президент Путин развертывает это оружие, размещает его на позиции или рассматривает возможность его применения? И ответят ли США или НАТО военными действиями, если он применит химическое оружие?" — спросил журналист АР президента США.
Байден ответил, что не может предоставить информацию о разведке, но добавил по вопросу о химическом оружии: "Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения".
Саммит НАТО
- По итогам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО, который прошел в Брюсселе, было решено оказать Украине помощь в борьбе с биологической, химической, радиологической и ядерной угрозой.
- При этом президент Украины Владимир Зеленский традиционно просил Североатлантический альянс предоставить нам системы противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать наши города и села.
- Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Это решение, как и закрыть небо над Украиной, не было утверждено на саммите НАТО.