Волк, пирожки и взрыв мэрии. Простые украинцы объявили партизанскую войну России

В оккупированных украинских городах активизировалось партизанское движение. Фото: коллаж "Сегодня"

Война Украины с Россией продолжается третий месяц. На передовой с российскими войсками сражаются бойцы ВСУ и Нацгвардии, города защищают правоохранители и подразделения теробороны, а на временно оккупированных территориях активное противодействие врагу оказывают партизаны.

Сайт "Сегодня" выяснил, как украинцы становятся народными мстителями.

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Банка с консервацией и ядовитый десерт

Пользователи Сети часто публикуют просто невероятные истории народного сопротивления российским оккупантам. Например, случай, когда киевская пенсионерка якобы сбила российский беспилотник банкой с огурцами. Глава Центра стратегических коммуникаций и безопасности Любовь Цыбульская утверждает, что такое происшествие действительно было, правда в банке были не огурцы, а консервированные помидоры.

По словам Цыбульской, женщина по имени Елена, уничтожившая дрон, работает в Киеве продавцом магазина бытовой химии. Летательный аппарат она увидела, когда курила на балконе. Сначала думала, что это ворона, но, услышав жужжание, поняла, что это не так. Елена схватила первое, что попалось под руку, – банку с консервацией и метнула ее в беспилотник.

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Отличилась также и пожилая жительница Херсонской области. Как сообщил пресс-центр СБУ, украинским силовикам удалось перехватить телефонный разговор российского военного с женой, в котором он рассказал, что местная бабушка угостила российских военных отравленными пирожками, после чего восемь человек погибли.

По информации Главного управления разведки Украины, аналогичный случай произошел и в городе Изюм Харьковской области. Здесь двое военных 3-й мотострелковой дивизии ВС РФ скончались, а еще 28 попали в реанимацию после того, как местные жители накормили их отравленными пирожками. Еще около 500 оккупантов оказались в больнице из-за тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

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В Мелитополе уничтожили уже 70 оккупантов

В оккупированном Мелитополе Запорожской области местные жители ликвидировали 70 захватчиков, в том числе "кадыровцев".

"Неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов в Мелитополе. Установлено, что в период с 20.03 по 12.04. 2022 года ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы", – сообщила пресс-служба ГУР МО.

Отмечается, что причиной смерти ночных патрульных во время комендантского времени были ножевые и огнестрельные ранения.

"Есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя", – рассказали разведчики, добавив, что оккупанты так и не смогли найти "народных мстителей".

Ад для агрессора под Херсоном

Неизвестные партизаны действуют и в оккупированной врагом Херсонской области. Об этом сообщил в эфире Украина 24 во время общенационального телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Я уверен, что каждый украинец у нас герой, потому что вот уже два месяца они сопротивляются на территории Херсона. Я знаю, что в Херсонской области люди сопротивляются. 80 оккупантов партизаны там уже уничтожили. Это – герои!" – заявил Ким.

Нашего сопротивления оккупанты боятся даже вдали от линии фронта / Коллаж "Сегодня"

Минирование псевдореферендума

Кроме того, партизаны пообещали заминировать места проведения россиянами "референдума" в Херсоне. На улицах города появились листовки с призывом к гражданам игнорировать готовящийся захватчиками псевдореферендум.

"Херсон – это Украина. Всех предателей и оккупантов, которые пойдут на референдум, предупреждаем: места проведения выборов будут точечно заминированы, а все лица будут установлены и наказаны. Мы работаем. Добро пожаловать в ад!" – говорится в сообщении.

Под Киевом партизан Волк уничтожил 12 оккупантов и БТР

Во время оккупации Киевской области местный житель проводил вылазки в тыл врага и уничтожал оккупантов вместе с боевой техникой. Как сообщили в ГУР МО, партизан-одиночка с позывным "Волк" предоставлял украинским разведчикам информацию о дислокации врага на оккупированной территории.

"Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат – ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые были вовлечены в боевое патрулирование и охрану вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и склад медикаментов и горючего", – рассказали в пресс-службе ГУР МО.

Разведчики также добавили, что "Волк" уничтожил вражеский БТР вместе со всем экипажем и помог эвакуироваться из "красной зоны" 23 людям, 9 из которых – дети.

"Волк" уничтожил 12 военнослужащих РФ, а также вражеский БТР вместе со всем экипажем. Фото: ГУР МО

Взрыв предателей в Кременной

25 апреля во временно оккупированной Кременной Луганской области в здании мэрии, где собрались на совещание боевики так называемой "ЛНР" и назначенный ими "народный мэр", произошел взрыв. Об этом сообщилглава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в пакеты нечего положить", – рассказал Гайдай.

О взрыве газа во время совещания боевиков в Кременной заявил и советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, одновременно со взрывом в здании горсовета произошел еще один взрыв в районном отделе полиции.

"Город Кременная известен также тем, что еще в начале марта там был найден труп умершего не своей смертью колаборанта, главы ОТГ – Владимира Струка. Его печальная судьба ничему не научила других. А надо было делать выводы", – отметил советник главы МВД.

Несмотря на то, что официальная версия происшествия – взрыв бытового газа, в т.н. "ЛНР", считают, что это дело рук украинских партизанов или атаки беспилотника Bayraktar.

Партизанское движение против Z-нацистов в Крыму

В аннексированном Россией Крыму также активизировалось партизанское движение против Z-нацистов. Об этом сообщило издание INжир mediа.

Отмечается, что участники движения не имеют единого координационного центра, а действуют индивидуально.

"На сегодняшний момент они провели множество акций, среди которых пока прокалывание колес автомобилей, чьи владельцы поддерживают Z-фашизм, расклеивание листовок с антивоенными призывами. Дальше ребята обещают действовать решительней", – говорится в сообщении.

Также в Telegram появился канал под названием "Крым – край партизанской славы", где участники показывают результаты борьбы с российскими оккупантами.

О партизанах, действующих на территории полуострова, рассказала и новоназначенная постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"У нас восемь лет временная оккупация. Уже, казалось бы, все активистские движения зачищены, нет независимых средств массовой информации и люди живут в пропаганде. Несмотря на это, хоть и единичны, но акции протеста есть. Другая составляющая – это машины с так называемой Z-символикой: им либо прокалывают шины, либо разбивают стекла. Не скажу, что таких случаев слишком много, но они есть", – рассказала Ташаева в интервью Радио НВ.

Кто идет в партизаны и при чем здесь спецслужбы

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта рассказал нам, почему простые мирные граждане становятся партизанами.

"Люди объединяются с общей целью – противостоять врагу, защищать свой город, мстить и наказывать оккупантов за погибших близких. Это проявления мужества и патриотизма", – говорит "Сегодня" Шабовта.

Эксперт также отметил и некоторую специфику тайной борьбы с агрессорами.

"Партизанское сопротивление вряд ли является абсолютно централизованным процессом управления. В большинстве своем это самовыражение позиции граждан на оккупированных территориях. Управление партизанами со стороны государства возможно в некоторых индивидуальных случаях, но это очень закрытая тема, в первую очередь из соображений безопасности самих партизан", – говорит Шабовта.

Сергей Шабовта: "Управление партизанами со стороны государства – это очень закрытая тема". Фото: скриншот

Спецотряд военных и охотников

О перспективах партизанского движения еще 25 марта рассказывал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники, может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях, в тылу врага. Соблюдая режим секретности, Буданов не раскрыл подробную информацию о данном подразделении, отметив лишь, что в него входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность успеха повстанческого движения, подобного тому, как это было в Афганистане или Вьетнаме.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах. Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", – говорил тогда начальник ГУР МО.

Кирилл Буданов: "Перед агрессором откроется настоящий ад" / Фото: Wikipedia

Как видим, ад для оккупантов уже начался. Их режут, стреляют, взрывают, травят и забрасывают банками с консервацией. То есть идет тотальная охота.

Партизаны начнут охотиться на агрессора в тылу врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Беларуси появились "рельсовые партизаны", которые помогают украинцам бороться с российскими оккупантами.

Также мы информировали о том, как ФСБ вербует агентов в Украине и Евросоюзе.