Вовк, пиріжки та вибух мерії. Прості українці оголосили партизанську війну Росії

В окупованих українських містах активізувався партизанський рух. Фото: колаж "Сьогодні"

Війна України з Росією триває третій місяць. На передовій з російськими військами борються бійці ЗСУ та Нацгвардії, міста захищають правоохоронці та підрозділи тероборони, а на тимчасово окупованих територіях активну протидію ворогові надають партизани. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як українці стають "народними месниками" і до чого тут спецслужби.

Банка з консервацією та отруєні пиріжки

Користувачі Мережі часто публікують історії народного опору російським окупантам, достовірність яких перевірити складно. Наприклад, випадок, коли київська пенсіонерка нібито збила російський безпілотник банкою з огірками. Голова Центру стратегічних комунікацій та безпеки Любов Цибульська стверджує, що така подія справді була, щоправда, у банці були не огірки, а консервовані помідори.

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За словами Цибульської, жінка на ім'я Олена, яка знищила дрон, працює у Києві продавцем магазину побутової хімії. Літальний апарат вона побачила, коли курила на балконі. Спочатку думала, що це ворона, але, почувши дзижчання, зрозуміла, що це не так. Олена схопила перше, що потрапило під руку, – банку з консервацією і кинула її в безпілотник.

Відзначилася також мешканка похилого віку з Херсонської області. Як повідомив пресцентр СБУ, українським силовикам вдалося перехопити телефонну розмову російського військового з дружиною, в якій він розповів, що місцева бабуся почастувала російських військових отруєними пиріжками, після чого вісім осіб загинули.

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За інформацією Головного управління розвідки України, аналогічний випадок стався і в місті Ізюм Харківської області. Тут двоє військових 3-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ загинули, а ще 28 потрапили до реанімації після того, як місцеві жителі нагодували їх отруєними пиріжками. Ще близько 500 окупантів опинилися в лікарні через тяжке отруєння алкоголем невідомого походження.

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У Мелітополі "невідомі патріоти" вбили 70 військових РФ

В окупованому Мелітополі Запорізької області місцеві жителі вбили 70 військовослужбовців РФ, зокрема "кадирівців".

"Невідомі патріоти ліквідують окупантів у Мелітополі Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04. 2022 року ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, зокрема "кадирівці", – повідомила пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що причиною смерті нічних патрульних під час комендантського часу були ножові та вогнепальні поранення.

"Є дані, що це результат роботи українського руху опору Мелітополя", – розповіли розвідники, додавши, що окупанти не змогли знайти "народних месників".

80 окупантів ліквідовано під Херсоном

Невідомі партизани діють і в окупованій ворогом Херсонської області. Про це повідомив в ефірі каналу Україна 24 під час загальнонаціонального телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Я впевнений, що кожен українець у нас герой, бо ось уже два місяці вони опираються на території Херсона. Я знаю, що на Херсонщині люди опираються. 80 окупантів партизани там уже знищили. Це – герої!" – заявив Кім.

Нашого опору окупанти бояться навіть далеко від лінії фронту / Колаж "Сьогодні"

Мінування псевдореферендуму

Крім того, партизани пообіцяли замінувати місця проведення росіянами "референдуму" у Херсоні. На вулицях міста з'явилися листівки із закликом до громадян ігнорувати псевдореферендум, який готується загарбниками.

"Херсон – це Україна. Усіх зрадників та окупантів, які підуть на референдум, попереджаємо: місця проведення виборів будуть точково заміновані, а всі особи будуть встановлені та покарані. Ми працюємо. Ласкаво просимо в пекло!" – йдеться у повідомленні.

Під Києвом партизан-одинак знищив 12 окупантів та БТР

Під час окупації Київської області місцевий житель проводив вилазки у тил ворога та знищував окупантів разом із бойовою технікою. Як повідомили в ГУР МО, партизан-одинак з позивним "Вовк" надавав українським розвідникам інформацію про дислокацію ворога на окупованій території.

"Маючи власну спортивну та мисливську зброю, провів кілька вилазок у тилу ворога. Як результат – ліквідовано 12 військовослужбовців супротивника, які були залучені до бойового патрулювання та охорони поблизу місцевого храму УПЦ МП, який використовувався як опорний пункт та склад медикаментів та пального", – розповіли у пресслужбі ГУР МО.

Розвідники також додали, що "Вовк" знищив ворожий БТР разом із усім екіпажем та допоміг евакуюватися з "червоної зони" 23 особам, 9 з яких – діти.

"Вовк" знищив 12 військовослужбовців РФ, а також ворожий БТР разом з усім екіпажем. Фото: ГУР МО

Вибух у мерії та відділі поліції "ЛНР"

25 квітня у тимчасово окупованій Кремінній Луганській області у будівлі мерії, де зібралися на нараду бойовики так званої "ЛНР" та призначений ними "народний мер", стався вибух. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"У Кремінній окупанти злетіли в повітря в мерії під час свого зборища. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посаді зрадники також були в приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть у пакети нічого покласти", – розповів Гайдай у Facebook.

Про вибух газу під час наради бойовиків у Кремінній написав у своєму Telegram і радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, одночасно із вибухом у будівлі міськради стався ще один вибух газу у районному відділі поліції.

"Місто Кремінна відоме також тим, що ще на початку березня там було знайдено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ВТГ – Володимира Струка. Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки", – зазначив радник голови МВС.

Незважаючи на те, що офіційна версія події – вибух побутового газу, у "ЛНР" вважають, що це справа рук українських партизанів або атаки безпілотника Bayraktar.

Партизанський рух проти Z-фашистів у Криму

В анексованому Росією Криму також активізувався партизанський рух проти Z-фашистів. Про це повідомило видання IN жир медіа.

Зазначається, що учасники руху не мають єдиного координаційного центру, а діють індивідуально, але спільно один з одним.

"На сьогоднішній момент вони провели безліч акцій, серед яких поки що проколювання коліс автомобілів, чиї власники підтримують Z-фашизм, розклеювання листівок з антивоєнними закликами. Далі хлопці обіцяють діяти рішучіше", – йдеться у повідомленні.

Також у Telegram з'явився канал під назвою "Крим – край партизанської слави", де учасники показують результати боротьби з російськими окупантами.

Про партизанів, які діють на території півострова, розповіла і новопризначена постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева.

"У нас вісім років тимчасова окупація. Вже, здавалося, всі активістські рухи зачищені, немає незалежних засобів масової інформації та люди живуть у пропаганді. Попри це хоч і поодинокі, але акції протесту є. Інша складова – це машини з так званою Z-символікою: їм або проколюють шини, або розбивають шибки. Не скажу, що таких випадків дуже багато, але вони є", – розповіла Ташаєва в інтерв'ю Радіо НВ.

Партизанський рух відновився

Учасник диверсійних операцій у "ЛНР" 2014 року, екскомандир партизанського осередку, який втратив під час ООС обидві руки та зір, Герой України Володимир Жемчугов зазначає, що підготовку організованої партизанської війни в Україні було відновлено лише на початку цього року. Про це він розповів виданню Теперішній час.

"2019 року керівництвом нашої країни було ухвалено рішення припинити підтримку партизанського опору на окупованих територіях. Усі напрямки українських спецслужб і тих самих партизанів зосередили лише на зборі розвідданих", – зазначив Жемчугов.

За його словами, сьогодні партизанський рух відновився, особливо він помітний на тих окупованих територіях, де немає лінії фронту. Зокрема, це Херсон та Мелітополь, куди можна доставити зброю та боєприпаси, де мешкають ветерани АТО, мисливці зі зброєю та залишилися осередки, які встигли створити з початку вторгнення Росії.

"Все, що можуть зробити прості громадянські люди без зброї, – це саботаж. Це насамперед розклеювання листівок, організація мітингів, залякування окупантів, виведення з ладу комунікацій залізниці та всього, що пов'язане із залізничним рухом. Все, чим може скористатися окупаційна адміністрація та окупаційна армія", – сказав він.

Володимир Жемчугов: "Все, що можуть зробити прості громадянські люди без зброї – це саботаж". Фото: скріншот

Хто йде до партизанів і до чого тут спецслужби

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта зазначає, що найчастіше партизанами стають мешканці окупованих територій, які намагаються висловити свої протестні настрої. Багато хто з них діє з особистої ініціативи.

"Люди об'єднуються із загальною метою – протистояти ворогові, захищати своє місто, мститись і карати окупантів за загиблих близьких. Це прояви мужності та патріотизму", – каже "Сьогодні" Шабовта.

У той же час експерт зазначає, що якщо партизанська боротьба не обмежується розклеюванням патріотичних листівок та псуванням автомобілів окупантів, а переходить у форму підпалів та вибухів режимних об'єктів – у такому разі необхідно розуміти, що беруть участь військові чи представники спецслужб із певними навичками диверсійної роботи.

"Партизанський опір навряд чи є абсолютно централізованим процесом управління. Здебільшого це самовираження позицій окупованих громадян. Управління партизанами з боку держави можливе в деяких індивідуальних випадках, але це дуже закрита тема насамперед із міркувань безпеки самих партизанів", – каже Шабовта.

Сергій Шабовта: "Управління партизанами з боку держави – це дуже закрита тема". Фото: скріншот

Загін партизанів з військових та мисливців

Проте про те, що в Україні існує офіційний загін партизанів, ще 25 березня розповідав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, загін партизанів, до складу якого увійшли військові та мисливці, може діяти на захоплених російськими окупантами територіях у тилу ворога. Дотримуючись режиму таємності, Буданов не розкрив докладну інформацію про цей підрозділ, зазначивши лише, що до нього входить "дуже велика кількість людей", що підвищує ймовірність повстанського руху, подібного до того, що було в Афганістані або В'єтнамі.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах. Я повинен сказати, що незабаром прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло", – говорив тоді начальник ГУР МО.

Кирило Буданов: "Перед агресором відкриється справжнє пекло" / Фото: Wikipedia

Як бачимо, пекло для окупантів вже почалося. Їх ріжуть, стріляють, підривають, отруюють та закидають банками з консервацією. Українці продовжуватимуть вбивати ворога навіть голими руками доти, доки на українській землі не залишиться жодного російського загарбника.

Партизани почнуть полювати на агресора у тилу ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Білорусі з'явилися "рейкові партизани", які допомагають українцям боротися із російськими окупантами

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