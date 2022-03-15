"Азов" ликвидировал еще одного российского генерала (фото)

"Азов" ликвидировал генерала РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Полк "Азов" сообщил о ликвидации еще одного российского генерала, пришедшего воевать с Украиной.

Такую информацию разместили в Telegram-канали "Азова".

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Никаких подробностей и фамилий не сообщили.

"АЗОВ уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!", – говорится в подписи на фото.

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Фото: полк "Азов"

Ликвидированные в Украине генералы и командиры РФ

14 марта был уничтожен командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады – полковник Сергей Порохню.

11 марта ликвидирован командующий 29-й армией РФ (Забайкальский край), генерал-майор Андрей Колесников.

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10 марта под Киевом уничтожен командир 6-го танкового полка (место дислокации – Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа Андрей Захаров.

7 марта под Харьковом ликвидирован генерал-майор российской армии Виталий Герасимов, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России.

5 марта уничтожен полковник Константин Зизевский, командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (г. Ставрополь). Также в тот день ликвидировали подполковника Алексея Хасанова, заместителя командира полка 72-й авиационной базы Балтийского флота, город Черняховск Калининградской области.

3 марта ликвидирован генерал-майор Андрей Суховецкий, заместитель командира 41 общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

26 февраля уничтожен командир 141-го специального механизированного полка войск национальной гвардии РФ (место дислокации – Чечня), Магомед Тушаев.

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