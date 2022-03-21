Авиаудар по ТРЦ в Киеве – погибли четыре человека, один пострадал

После обстрела ТРЦ в Подольском районе начался пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате авиаудара российских оккупантов по Подольскому району Киева погибли четыре человека, еще один человек пострадал. Там вспыхнул торговый центр и парковка, пожар еще тушат.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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По данным спасателей, загорелись автомобили на парковке, а также третий и четвертый этажи торгового центра. Общая площадь пожара составила 1500 кв. метров. В 02:18 возгорание локализовали.

Фото ГСЧС

Всего на месте работают 63 спасатели и 11 единиц пожарной техники.

Фото ГСЧС

Как мы писали ранее, тело одного погибшего спасатели достали из-под завалов.

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Ситуация в Киеве