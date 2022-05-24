Аваков сообщил, сколько территорий потеряла Украина и где добилась победы

Аваков уверен, что победа будет за нами / Коллаж "Сегодня"

Украинская армия смогла отогнать оккупантов из армии России от Киева, Харькова, изгнала с Сумщины и Черниговщины. Однако мы потеряли около 20% территории Украины. Таковы итоги трех месяцев широкомасштабной войны России в Украине, которая началась 24 февраля.

Итоги подвел бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Реклама

Минусы

20% территории Украины оккупированы;

огромные потери среди мирного населения,

военные потери,

ряд городов уничтожено полностью,

многие населенные пункты пострадали от бомбежек,

разрушена инфраструктура,

парализована экономика,

враг, которого мы бьем, все еще нависает над нами своей 140-миллионной громадой.

Плюсы

Украина с первых дней оказывает самое жестокое сопротивление, которое удивляет весь мир;

Мы одержали много побед доблести и духа, военных побед;

Мы отогнали врага от Киева, в значительной мере оттеснили от Харькова, изгнали из Сумщины и Черниговщины;

Мы сумели научиться жить в сложностях, мобилизовали огромное количество добровольцев;

выстроили систему обороны и на равных противостоим громаде рашистов, которая имеет преимущество и живой силе, и в количестве вооружения;

Мы создали систему сдерживания и сопротивления – нет никаких блиц-кригов, прорывов;

Благодаря нашим международным партнерам, мы держим запредельное давление РФ.

Противостояние продолжается

"Не нужно "закидывать шапками" и говорить: "Победа завтра!". Наша грядущая победа – это тяжелейший труд, за который Украина платит огромную цену! Гибридная война с РФ – совокупность политических, дипломатических, экономических, общественных факторов. Россия оказалась практически в тотальной изоляции, кроме усатого таракана Лукашенко, у нее нет публичных союзников. А нейтральные страны – Китай, Индия – шаг за шагом переходят на сторону цивилизованного мира. Санкции сильно давят на русскую экономику. Высокотехнологическая война требует огромных денег, а российская сторона не в состоянии выдерживать и поддерживать такую войну. 80% украинцев уверены в безоговорочной победе над РФ без каких-либо уступок", – заключил Аваков.

Обстановка на фронте