Аваков сообщил, сколько территорий потеряла Украина и где добилась победы

Аваков уверен, что победа будет за нами / Коллаж "Сегодня"
Украинская армия смогла отогнать оккупантов из армии России от Киева, Харькова, изгнала с Сумщины и Черниговщины. Однако мы потеряли около 20% территории Украины. Таковы итоги трех месяцев широкомасштабной войны России в Украине, которая началась 24 февраля.
Итоги подвел бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Минусы
- 20% территории Украины оккупированы;
- огромные потери среди мирного населения,
- военные потери,
- ряд городов уничтожено полностью,
- многие населенные пункты пострадали от бомбежек,
- разрушена инфраструктура,
- парализована экономика,
- враг, которого мы бьем, все еще нависает над нами своей 140-миллионной громадой.
Плюсы
- Украина с первых дней оказывает самое жестокое сопротивление, которое удивляет весь мир;
- Мы одержали много побед доблести и духа, военных побед;
- Мы отогнали врага от Киева, в значительной мере оттеснили от Харькова, изгнали из Сумщины и Черниговщины;
- Мы сумели научиться жить в сложностях, мобилизовали огромное количество добровольцев;
- выстроили систему обороны и на равных противостоим громаде рашистов, которая имеет преимущество и живой силе, и в количестве вооружения;
- Мы создали систему сдерживания и сопротивления – нет никаких блиц-кригов, прорывов;
- Благодаря нашим международным партнерам, мы держим запредельное давление РФ.
Противостояние продолжается
"Не нужно "закидывать шапками" и говорить: "Победа завтра!". Наша грядущая победа – это тяжелейший труд, за который Украина платит огромную цену! Гибридная война с РФ – совокупность политических, дипломатических, экономических, общественных факторов. Россия оказалась практически в тотальной изоляции, кроме усатого таракана Лукашенко, у нее нет публичных союзников. А нейтральные страны – Китай, Индия – шаг за шагом переходят на сторону цивилизованного мира. Санкции сильно давят на русскую экономику. Высокотехнологическая война требует огромных денег, а российская сторона не в состоянии выдерживать и поддерживать такую войну. 80% украинцев уверены в безоговорочной победе над РФ без каких-либо уступок", – заключил Аваков.
Обстановка на фронте
- Согласно очередному перехвату разговоров оккупантов от СБУ, украинские войска разбивают целые армии противника.
- Российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области. По улицам города уже ходят вооруженные военные РФ. Также захватчики проверяют местных жителей.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что сейчас в Луганской области оккупанты наступают по всем направлениям.