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Аваков сообщил, сколько территорий потеряла Украина и где добилась победы

Ирина Ковальчук
24 мая, 23:03
Бывший министр подвел итоги трех месяцев войны

Аваков уверен, что победа будет за нами / Коллаж "Сегодня"

Украинская армия смогла отогнать оккупантов из армии России от Киева, Харькова, изгнала с Сумщины и Черниговщины. Однако мы потеряли около 20% территории Украины. Таковы итоги трех месяцев широкомасштабной войны России в Украине, которая началась 24 февраля.

Итоги подвел бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

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Минусы

  • 20% территории Украины оккупированы;
  • огромные потери среди мирного населения,
  • военные потери,
  • ряд городов уничтожено полностью,
  • многие населенные пункты пострадали от бомбежек,
  • разрушена инфраструктура,
  • парализована экономика,
  • враг, которого мы бьем, все еще нависает над нами своей 140-миллионной громадой.

Плюсы

  • Украина с первых дней оказывает самое жестокое сопротивление, которое удивляет весь мир;
  • Мы одержали много побед доблести и духа, военных побед;
  • Мы отогнали врага от Киева, в значительной мере оттеснили от Харькова, изгнали из Сумщины и Черниговщины;
  • Мы сумели научиться жить в сложностях, мобилизовали огромное количество добровольцев;
  • выстроили систему обороны и на равных противостоим громаде рашистов, которая имеет преимущество и живой силе, и в количестве вооружения;
  • Мы создали систему сдерживания и сопротивления – нет никаких блиц-кригов, прорывов;
  • Благодаря нашим международным партнерам, мы держим запредельное давление РФ.

Противостояние продолжается

"Не нужно "закидывать шапками" и говорить: "Победа завтра!". Наша грядущая победа – это тяжелейший труд, за который Украина платит огромную цену! Гибридная война с РФ – совокупность политических, дипломатических, экономических, общественных факторов. Россия оказалась практически в тотальной изоляции, кроме усатого таракана Лукашенко, у нее нет публичных союзников. А нейтральные страны – Китай, Индия – шаг за шагом переходят на сторону цивилизованного мира. Санкции сильно давят на русскую экономику. Высокотехнологическая война требует огромных денег, а российская сторона не в состоянии выдерживать и поддерживать такую войну. 80% украинцев уверены в безоговорочной победе над РФ без каких-либо уступок", – заключил Аваков.

Обстановка на фронте