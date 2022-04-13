Химическая атака против Мариуполя. Россия может начать массовое применение запрещенного оружия

Оккупанты атаковали Мариуполь неизвестным химическим веществом. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты атаковали Мариуполь неизвестным химическим веществом, в результате чего пострадали украинские военные и мирные жители.

Сайт "Сегодня" выяснил, что стоит за этим ударом и насколько реальна полномасштабная химическая атака против Украины.

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Химия для Мариуполя

В понедельник, 11 апреля, отряд спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины заявил, что украинские воины, удерживающие позиции на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, были атакованы химическим оружием российских оккупантов. По словам основателя полка "Азов" Андрея Белецкого, боевое ядовитое вещество было сброшено врагом с беспилотника и вызвало дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром у трех защитников города,

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что после распространения оккупантами ядовитого вещества на ухудшение самочувствия пожаловались и жители пригорода Мариуполя.

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"Действительно, они использовали некое химическое вещество, сбросив его с беспилотника. К сожалению, мы не можем взять образцы и посмотреть, что это было. Ветер распространил это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди покинули свои дома в этих селах и эвакуировались", – рассказал Бойченко в эфире национального телемарафона.

Он также добавил, что жители поселков почувствовали нехарактерный вкус во рту, жжение и другие признаки химического отравления.

Вадим Бойченко: "На ухудшение самочувствия пожаловались жители пригорода Мариуполя". Фото: MARIUPOLRADA.GOV.UA

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В СНБО предупреждали об угрозе

О возможности использования армией РФ боевых ядовитых веществ в Центре противодействия дезинформации СНБО предупреждали еще 23 марта.

"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях. Так враг обрабатывает население РФ по факту якобы применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории", – говорилось в сообщении ведомства.

В СНБО Украины также подчеркнули, что самая большая угроза применения врагом химического оружия именно в тех местах, где захватчики не могут добиться успеха и прорвать оборону украинской армии.

Что связывает химатаки в Сирии и Мариуполе

Завод "Азовсталь" в Мариуполе, как и сам город в целом, стал именно таким местом. Более 40 дней город защищают и удерживают 56-я Мариупольская мотопехотная бригада, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Белинского, 12-я бригада оперативного назначения Нацгвардии имени Дмитрия Вишневецкого и отряд особого назначения "Азов". Против них россияне бросили спецназ, "кадыровцев", танки, авиацию, артиллерию и даже морской флот, но все попытки врага выбить украинских бойцов из города были тщетными.

За несколько дней до атаки Мариуполя неизвестным веществом, новым командующим военной группировки России в Украине был назначен генерал армии Александр Дворников.

В 2015 году он был отправлен в Сирию для поддержки президента Башара Асада и командовал там российской группировкой в течение года. Дворников был сторонником тактики выжженной земли и организовывал ковровые бомбардировки мирных городов. За операции в Сирии был удостоен звания Героя России.

Владимир Путин и Александр Дворников / Фото: Wikipedia

В Сирии армия Башара Асада с 2013 года обвиняется в использовании химического оружия против контролирующих оппозицию городов. В частности, боевые ядовитые вещества были использованы в Алепо и пригородах Дамаска, а также в городе Хан-Шейхун, после чего в 2017 году США нанесли ракетный удар по военным объектам армии Асада.

Глава сирийской правозащитной организации Рами Абдулрахман в комментарии The New York Times заявил: "Башар Асад не единственный, кто должен быть привлечен к ответственности за убийство мирных жителей в Сирии – российский генерал тоже. Он был командующим военными операциями: это означает, что он стоит за убийством сирийских мирных жителей, он отдавал приказы".

О причастности Дворникова к химическим атакам в Сирии говорит и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Когда оказывалось сопротивление на земле, то артиллерия и авиация использовалась для того, чтобы полностью уничтожить такие участки фронта, а в тех городах, где сопротивление продолжалось, использовалось химическое оружие. Это такой примитивный путь военной машины", – сказал эксперт в эфире Радио НВ.

Сергей Згурец: "Химическое оружие – это примитивный путь военной машины". Фото: opk.com.ua

Есть ли у России химическое оружие

В 1990-х годах запасы химического оружия в России, унаследовавшей его от СССР, считались одними из самых больших в мире – 39 967 тонн (в США – 31 500 тонн). Основная часть химоружия была представлена такими отравляющими веществами, как:

Иприт – Р-5

Фосген – Р-10

Льюизит – Р-43

Адамсит – Р-15

Зарин – Р-35

Зоман – Р-55

Табун – Р-18

Хинуклидил-3-бензилат – Р-78

VR – Р-33

Самые большие запасы были сделаны из таких отравляющих веществ: Р-5, Р-33, Р-35, Р-43, Р-55. Ими могут снаряжаться артиллерийские и реактивные снаряды, бомбы и ракеты, включая тактические ракетные комплексы типа "Точка-У".

Сегодня у России якобы химического оружия нет. По официальным данным, все боевые отравляющие вещества, находящиеся на вооружении РФ, были уничтожены до 2017 года. Кроме того, РФ является участником Конвенции о запрещении химического оружия.

По официальным данным, химическое оружие РФ было уничтожено до 2017 года / Фото: Wikipedia

Однако в в марте текущего года специалисты из InformNapalm сообщили, что российские офицеры получили инъекцию Pralidoxime, а командный состав – ампулы с атропином. Оба вещества являются антидотом к зарину (Р-35), зоману (Р-55) и VR (Р-33).

Это ясно указывает на то, что Россия могла солгать об уничтожении своих химических арсеналов.

Могла ли Россия скрыть часть химарсенала от утилизации?

В этой связи очень показательными являются откровения представителя так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, который прямым текстом призвал армию России осуществить химическую атаку против защитников Мариуполя.

По его словам, штурмовать подземные укрепления металлургических комбинатов города бессмысленно.

"На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – заявил Басурин в эфире росТВ.

Возникает логичный вопрос, если Россия уничтожила не все запасы химического оружия, то могла ли она его применить против украинских военнослужащих, в частности в Мариуполе. Военный эксперт Якуб Войнаровский считает это маловероятным.

"В России уничтожены промышленные объемы химического оружия. Утаить какую-либо часть его невозможно. Международные организации внимательно контролируют такие вещи. Если бы подтвердился факт применения Россией химического оружия, которого у нее официально нет, это бы грозило РФ такими неприятностями, которые бы перекрыли эффект от использования данного оружия", – объясняет "Сегодня" Войнаровский.

Атака не химическая, а психологическая

Эксперт сомневается, что военные РФ применяли в Мариуполе химическое оружие, но не исключает, что оккупанты могли распылить с беспилотника некоторые объемы вещества, схожего по составу с каким-либо из боевых ядовитых газов. Именно поэтому, по его мнению, пострадали лишь три человека.

"Это была скорее не химическая атака, а психологическая. Ее цель – вызвать у солдат и мирных граждан страх перед якобы возможностью Россией использовать химическое оружие. Похожий психологический прием Россия использовала во время захвата Чернобыльской АЭС, шантажируя Украину и мир возможностью ядерной катастрофы. И с этой же целью наносятся удары по украинским предприятиям, на которых хранятся химические вещества. Это все, по задумке россиян, должно вызвать панику и страх среди украинцев", – говорит нам Войнаровский.

Международные организации внимательно контролируют уничтожение химического оружия / Фото: Wikipedia

Как вести себя во время химической атаки

В ЦПД СНБО Украины подготовили инструкции для населения о действиях во время химической атаки.

Чтобы обезопасить себя, следует соблюдать такие правила:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить ТВ или радио для получения указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки следует:

взять аптечку;

одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытых участков тела;

использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);

покинуть помещение;

не прикасаться на улице к предметам.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что министр обороны Украины ждет официальных выводов по поводу инцидента в Мариуполе. Заместиль главы ведомства Анна Маляр не исключает, что неизвестное химическое оружие, которое российские оккупанты применили против защитников Мариуполя, могло быть фосфорными боеприпасами.

Также мы информировали, что еще в марте президент США Джо Байден заявил, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит против Украины оружие массового уничтожения.