Химатака на Мариуполь: жители пригорода пожаловались на самочувствие

Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после распространения оккупантами ядовитого вещества. После этого люди покинули свои дома и эвакуировались.
Об этом сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Действительно, они использовали некое химическое вещество, сбросив его с беспилотника. К сожалению, мы не можем взять образцы и посмотреть, что это было. Ветер распространил это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди покинули свои дома в этих селах и эвакуировались", – сказал он.
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По словам Бойченко, в этих поселках люди почувствовали нехарактерный вкус во рту и другие признаки отравления химическим веществом.
Применение химоружия в Мариуполе
- Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля.
- Сейчас пострадавшие от химической атаки находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая пока не поднимается с постели.
- Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.
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