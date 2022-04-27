Армия РФ ведет наступление в нескольких направлениях: что задумали оккупанты

Эксперты провели анализ действий оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска ведут наступление в направлении Николаева и Кривого Рога, сообщает Институт изучения войны.

Их силы приняли более рациональную схему оперативного передвижения на востоке Украины, по крайней мере, на линии от Изюма до Рубежного. Российские войска проталкивают несколько примерно параллельных дорог на расстоянии поддержки друг от друга, что позволяет им использовать больше боевой мощи, чем их предыдущая практика.

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Они продвигаются из Изюма на юго-запад в сторону Барвенково и на юго-восток в сторону Славянска. Также движутся несколько колонн к западу и югу от Рубежного, вероятно, с намерением окружить его и завершить захват. Однако наступление россиян в этом районе идет скорее методично, чем быстро, и неясно, как далеко они смогут продвинуться и смогут ли окружить украинские силы в больших количествах.

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Российские войска продолжали атаковать украинских защитников в Мариуполе, в том числе на заводе "Азовсталь", несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что боевые действия в городе больше не ведутся. Украинские силы, вероятно, по-прежнему занимают важные позиции за пределами самого завода, а российские силы продолжают сражаться за его пределами, бомбить и штурмовать позиции рядом с ним.

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Также сообщается, что Россия и/или российские марионетки устроили атаки под чужим флагом в оккупированном Россией Приднестровье, возможно, чтобы угрожать атакой на Одессу, или чтобы дестабилизировать Молдову.

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