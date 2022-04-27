Армія РФ веде наступ у кількох напрямках: що задумали окупанти

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Російські війська ведуть наступ у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Їхні сили прийняли більш раціональну схему оперативного пересування на сході України, принаймні на лінії від Ізюма до Рубіжного. Російські війська проштовхують кілька приблизно паралельних доріг на відстані підтримки один від одного, що дозволяє їм використовувати більше бойової сили, ніж їх попередня практика.

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Вони просуваються з Ізюму на південний захід у бік Барвінкова та на південний схід у бік Слов'янська. Також рухаються кілька колон на захід та південь від Рубіжного, ймовірно, з наміром оточити його та завершити захоплення. Однак наступ росіян у цьому районі йде швидше методично, ніж швидко, і неясно, як далеко вони зможуть просунутися і чи зможуть оточити українські сили у великих кількостях.

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Російські війська продовжували атакувати українських захисників у Маріуполі, зокрема на заводі "Азовсталь", незважаючи на заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що бойові дії у місті більше не ведуться. Українські сили, ймовірно, як і раніше, займають важливі позиції за межами самого заводу, а російські сили продовжують боротися за його межами, бомбардувати її та штурмувати позиції поряд з ним.

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Також повідомляється, що Росія та/або російські маріонетки влаштували атаки під чужим прапором в окупованому Росією Придністров'ї, можливо, щоб загрожувати атакою на Одесу, або дестабілізувати Молдову.

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