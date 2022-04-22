Армия РФ обстреляла из "Ураганов" больницу в Лимане (фото, видео)

Оккупанты нанесли удар по областной травматологической больнице / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня "Ураган" областную травматологическую больницу в Лимане Донецкой области. Из-за прямых попаданий в медучреждение также были разрушены жилые дома, расположенные рядом.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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"Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы. Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят", - говорится в сообщении.

Путин не остановится 9 мая, у него есть "главная задача"

Президент России Владимир Путин не остановит "военную операцию" в Украине. Его главная задача – уничтожение государства.

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"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста — уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", - говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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