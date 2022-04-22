Армія РФ обстріляла з "Ураганів" лікарню в Лимані (фото, відео)

Окупанти завдали удару по обласній травматологічній лікарні / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли з систем залпового вогню "Ураган" обласну травматологічну лікарню в Лимані Донецької області. Через прямі влучення в медустанову також було зруйновано житлові будинки, які розташовані поруч.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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"Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять", – йдеться у повідомленні.

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Путін не зупиниться 9 травня, має "головне завдання"

Президент Росії Володимир Путін не зупинить "військову операцію" в Україні. Його головне завдання – знищення держави.

"Ми усвідомлюємо, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, досить просте — знищення нашої держави. Інших завдань у них немає", – каже секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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