Армия мародеров. Пропаганда РФ показывает своих солдат в берцах ВСУ

Слева - фото оккупанта в обуви ВСУ, справа - солдат РФ в ботинках своей армии / Коллаж "Сегодня"

Российские пропагандистские СМИ показали, как "вторая армия мира" одевается в ворованные вещи своего противника. РИА "Новости" опубликовало фотографию солдата армии России, который был в украинских берцах.

Об этом написал в своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Реклама

"Вторая армия мира" воровала не только гражданские вещи. Детали: на фото – российский солдат в украинских берцах. Вторая армия в мире... Хлопцы, вам хоть форму выдают? Или мамки дома шьют?" – задал риторический вопрос Геращенко.

Обувь установленного образца солдата Вооруженных сил Украины / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Мародерство