Армия мародеров. Пропаганда РФ показывает своих солдат в берцах ВСУ

Слева - фото оккупанта в обуви ВСУ, справа - солдат РФ в ботинках своей армии / Коллаж "Сегодня"
Российские пропагандистские СМИ показали, как "вторая армия мира" одевается в ворованные вещи своего противника. РИА "Новости" опубликовало фотографию солдата армии России, который был в украинских берцах.
Об этом написал в своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Вторая армия мира" воровала не только гражданские вещи. Детали: на фото – российский солдат в украинских берцах. Вторая армия в мире... Хлопцы, вам хоть форму выдают? Или мамки дома шьют?" – задал риторический вопрос Геращенко.
Обувь установленного образца солдата Вооруженных сил Украины / Коллаж "Сегодня"
Мародерство
- Российские военные в Украине массово занимаются мародерством и поджигают ограбленные дома, чтобы скрыть следы своих преступлений. Боец Национальной гвардии с позывным "Панда" рассказал, как попавшие в плен военные РФ "кошмарили" людей.
- В Сети появились личные данные российских солдат, которые причастны к преступлениям на территории Украины. Это как убийство мирных жителей, так и мародерство.
- Специализированный базар с украинскими вещами обустроили в Беларуси. В городе Норовля оккупанты пытаются нажиться на похищенном.
- Оккупанты пытаются обменять украденные в Украине доллары и евро. Однако в Беларуси действуют ограничения на обращение валюты, поэтому граждане этой страны не согласны проводить с россиянами обменные операции.