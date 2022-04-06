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Армия мародеров. Пропаганда РФ показывает своих солдат в берцах ВСУ

6 апреля, 16:41
Минобороны России не обеспечило своих солдат удобной обувью

Слева - фото оккупанта в обуви ВСУ, справа - солдат РФ в ботинках своей армии / Коллаж "Сегодня"

Российские пропагандистские СМИ показали, как "вторая армия мира" одевается в ворованные вещи своего противника. РИА "Новости" опубликовало фотографию солдата армии России, который был в украинских берцах.

Об этом написал в своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Вторая армия мира" воровала не только гражданские вещи. Детали: на фото – российский солдат в украинских берцах. Вторая армия в мире... Хлопцы, вам хоть форму выдают? Или мамки дома шьют?" – задал риторический вопрос Геращенко.

Обувь установленного образца солдата Вооруженных сил Украины / Коллаж "Сегодня"

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Мародерство

  • Российские военные в Украине массово занимаются мародерством и поджигают ограбленные дома, чтобы скрыть следы своих преступлений. Боец Национальной гвардии с позывным "Панда" рассказал, как попавшие в плен военные РФ "кошмарили" людей.
  • В Сети появились личные данные российских солдат, которые причастны к преступлениям на территории Украины. Это как убийство мирных жителей, так и мародерство.
  • Специализированный базар с украинскими вещами обустроили в Беларуси. В городе Норовля оккупанты пытаются нажиться на похищенном.
  • Оккупанты пытаются обменять украденные в Украине доллары и евро. Однако в Беларуси действуют ограничения на обращение валюты, поэтому граждане этой страны не согласны проводить с россиянами обменные операции.