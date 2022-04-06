Армія мародерів. Пропаганда РФ показує своїх солдатів у берцях ЗСУ

Ліворуч - фото окупанта у взутті ЗСУ, праворуч - солдат РФ у черевиках своєї армії / Колаж "Сьогодні"

Російські пропагандистські ЗМІ показали, як "друга армія світу" вдягається у викрадені речі свого супротивника. РІА "Новости" опублікувало фотографію солдата армії Росії, який був в українських берцях.

Про це написав у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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"Друга армія світу" крала не лише цивільні речі. Деталі: на фото – російський солдат в українських берцях. Друга армія у світі... Хлопці, вам хоч форму видають? Чи мамки вдома шиють?" – поставив риторичне запитання Геращенко.

Взуття встановленого зразка солдата Збройних Сил України

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