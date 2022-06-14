Арестович рассказал, как оккупанты воюют между собой и готовы поубивать друг друга

Арестович рассказал, что между кадыровцами и бурятами конфликт/Фото: коллаж: "Сегодня"

Командование Российской Федерации разделило подразделения бурят и кадыровцев. На такой шаг пошли из-за того, что между ними произошли столкновения.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Храбрые группы под Васильевкой, их поделили. Часть ушла на Херсонское направление, часть – на Северодонецкое. При чем на Северодонецкое пошли кадыровцы, на Херсонское – буряты. А знаешь почему? Между ними очень скверные отношения", — сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что эти подразделения уже устраивали разборки в Чернобаевке Херсонской области.

"А сейчас дошло до того, что скандальные кадыровцы нанесли по бурятам парочку артиллерийских ударов. Поэтому их взяли и отправили на Северодонецк в наказание, потому что они как-то неправильно себя ведут, а бурятов от греха подальше отправили на Херсонское направление", — отметил он.

ВСУ уничтожают вражескую технику

Подразделения ВСУ на востоке Украины в течение прошедшего дня поразили два состава оккупантов с боеприпасами, а также один состав из ГСМ. Также украинские защитники сбили беспилотник. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

13 июня ВСУ уничтожили, в частности:

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личного состава – 48;

БМП – 1;

специальная техника – 1;

минометов – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 1;

состав из б/п – 2;

состав из ГСМ – 1.

Также сайт "Сегодня" сообщал о потерях оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Кроме этого, мы писали, что ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52.