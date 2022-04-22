Арестович обьяснил, почему РФ сменила командующего войной против Украины

Арестович о назначении Дворникова / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему РФ сменила командование своих войск в Украине. Российскую армию возглавил генерал-полковник Александр Дворников.

Об этом Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Меня сегодня озарило. Я думаю, че Дворникова назначили…Такие назначения это всегда оценка персональных характеристик человека. А чем известен Дворников? Он способен гнать войска вперед, не жалея их. Он этим очень хорошо известен. Зачем понадобился человек, который может гнать войска, не жалея их? Это значит, что войска начали жалеть сами себя и понадобился тот, кто не жалеет. У меня есть гипотеза: российские военные всех уровней от рядового до среднего звена под Дворниковым – саботируют это наступление", – сказал Арестович.

Он добавил, что военных в недостаточном количестве снова пытаются бросить на наиболее боеготовые части ВСУ.

"Что они должны думать? Ты только что похоронил четырех из 10 боевых товарищей и тебя снова бросают в такую же мясорубку? Какой выход – просто делаем вид наступление", – сказал Арестович.

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РФ сменила командование своих войск в Украине

Армию РФ в Украине возглавил генерал-полковник с большим опытом войны в Сирии – Александр Дворников, у которого есть прозвище "сириец". Об этом сообщает BBC.

"Между разными подразделениями была очень плохая координация. Российские войска действовали очень неумело", – такую причину назвал источник.

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Отметим, что войскам РФ поставлена задача "добиться определенного успеха до 9 мая".

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