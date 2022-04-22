Арестович пояснив, чому РФ змінила командувача війни проти Україні

Арестович про призначення Дворнікова / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому РФ змінила командування військ в Україні. Російську армію очолив генерал-полковник Олександр Дворніков.

Про це Арестович сказав в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

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"Мене сьогодні осяяло. Я думаю, чому Дворнікова призначили…Такі призначення це завжди оцінка персональних характеристик людини. А чим відомий Дворніков? Він здатний гнати війська вперед, не шкодуючи їх. Він цим дуже добре відомий. Навіщо знадобилася людина, яка може гнати війська, не шкодуючи їх? Це означає, що війська почали шкодувати самі себе і знадобився той, хто не шкодує", – сказав Арестович.

Він додав, що військових у недостатній кількості знову намагаються кинути на найбільш боєготові частини ЗСУ.

"Що вони повинні думати? Ти щойно поховав чотирьох із 10 бойових товаришів і тебе знову кидають у таку ж м'ясорубку? Який вихід – просто робимо вигляд наступу", – сказав Арестович.

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РФ змінила командування своїх військ в Україні

Армію РФ в Україні очолив генерал-полковник із великим досвідом війни в Сирії – Олександр Дворніков, який має прізвисько "сирієць". Про це повідомляє BBC.

"Між різними підрозділами була дуже погана координація. Російські війська діяли дуже невміло", – таку причину назвало джерело.

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Зазначимо, що військам РФ поставлено завдання "добитися певного успіху до 9 травня".

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