30% резерва армии РФ еще не вступили в бой — Жданов

Часть армии РФ находится в резерве/Фото: коллаж: "Сегодня"

Около 30% резерва армии России до сих пор не вступили в войну с Украиной. В настоящее время они находятся на территории РФ.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "1+1".

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"Они так и не смогли создать единую ударную группировку. Они пошли в наступление в том составе, в котором были. Еще где-то 30% резерва находятся на территории России. Они до сих пор не ввели. Вводить они будут скорей всего постепенно, по мере их комплектования и восстановления боеспособности. Также они будут растягивать во времени наращивание усилий", — сказал Жданов.

Путин отправил в Мариуполь на "ликвидацию" оккупантов, устроивших геноцид под Киевом

Международный преступник из Кремля Владимир Путин решил избавиться от свидетелей массовых убийств мирных жителей под Киевом, которые месяц бесчинствовали в Ирпене, Буче, Гостомеле и других населенных пунктах. Нынче эти формирования заметили бойцы полка "Азов" в Мариуполе, где продолжаются бои. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар в видеообращении, размещенном на телеграм-канале "Азова".

"Враг не прекращает попытки взять штурмом территорию "Азовстали". Ситуация тяжелая, кое-где – критическая. При помощи танков, бронетехники, пехоты и при поддержке артиллерийских обстрелов, ракетных ударов враг пытается прорваться. Защитники города мужественно защищаются. Характерным есть то, что их техника с буквой V – это те самые преступники, которые совершали преступления против гражданского населения на киевском направлении. Я считаю, что таким образом Путин хочет замести следы и ликвидировать этих ублюдков, которые творили страшные зверства с нашими гражданами", – сказал Паламар.

Он также рассказал, при каких условиях защитники Мариуполя готовы уйти из города – с оружием, под гарантии третьей стороны, с ранеными и телами своих погибших побратимов. Условия России про сложение оружия и сдачу в плен защитников Мариуполя наши военные не поддерживают.

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