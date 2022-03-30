17 300 бойцов и 605 танков. Генштаб обновил данные о потерях РФ на 30 марта

Россияне понесли потери на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 30 марта достигли 17 300 человек, а также ВСУ уничтожили 1723 бронированных машин оккупантов и 605 танков.

Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:

личного состава – 17 300 человек,

танков ‒ 605 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1723 ед.,

артиллерийских систем – 305 ед.,

РСЗО – 96 ед.,

средств ПВО – 54 ед.,

самолетов – 131 ед.,

вертолетов – 131 ед.,

автомобильной техники – 1184 ед.,

корабли /катера – 7 ед.,

цистерн с ГСМ – 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.

Специальная техника – 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в сообщении.

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ВСУ ликвидировали командира 200-й мотострелковой бригады оккупантов

Вооруженные силы Украины в боях под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

"200-я бригада понесла самые большие потери во время выполнения так называемой специальной военной операции. По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200-й ОМСБр", – указали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Как отмечается, общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.

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