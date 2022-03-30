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17 300 бійців та 605 танків. Генштаб оновив дані про втрати РФ на 30 березня

Юлія Гаврилюк
30 березня, 10:27
Підрахунок втрат окупантів ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій

Росіяни понесли втрати на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України станом на 30 березня сягнули 17 300 осіб, а також ЗСУ знищили 1723 броньовані машини окупантів та 605 танків.

Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – 17 300 осіб,
  • танків ‒ 605 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
  • артилерійських систем – 305 од,
  • РСЗВ – 96 од,
  • засобів ППО – 54 од,
  • літаків – 131 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки – 1184 од,
  • кораблі /катери – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81.
  • Спеціальна техніка – 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – додали у повідомленні.

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ЗСУ ліквідували командира 200-ї мотострілецької бригади окупантів

Збройні сили України у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила.

"200-та бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої спеціальної воєнної операції. За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200-ї ОМСБр", – зазначили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомляється, загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців.

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