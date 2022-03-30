17 300 бійців та 605 танків. Генштаб оновив дані про втрати РФ на 30 березня

Росіяни понесли втрати на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України станом на 30 березня сягнули 17 300 осіб, а також ЗСУ знищили 1723 броньовані машини окупантів та 605 танків.

Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:

особового складу – 17 300 осіб,

танків ‒ 605 од,

бойових броньованих машин ‒ 1723 од,

артилерійських систем – 305 од,

РСЗВ – 96 од,

засобів ППО – 54 од,

літаків – 131 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки – 1184 од,

кораблі /катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81.

Спеціальна техніка – 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – додали у повідомленні.

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ЗСУ ліквідували командира 200-ї мотострілецької бригади окупантів

Збройні сили України у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила.

"200-та бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої спеціальної воєнної операції. За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200-ї ОМСБр", – зазначили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомляється, загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців.

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