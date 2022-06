Венедіктова показала фото окупанта, який вбив цивільного та вкрав медалі ветерана Другої світової

Російський окупант убив цивільну людину та вкрав медалі ветерана Другої світової війни. Його підозрюють у мародерстві.

Про це розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Венедіктова зазначила, російського військового підозрюють у мародерстві та вбивстві жителя села Андріївка Бучанського району. Також вона опублікувала фото окупанта з украденими медалями.

What were the motives of this rf soldier (on the photo), who wore the awards he had stolen fromWWII veteran? He subconsciously copies the actions of the top leaders of the rf- steals history. This soldier is also suspected of looting and murdering a resident of thevillage... pic.twitter.com/lmFMf9aeyV