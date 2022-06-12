Венедіктова показала фото окупанта, який вбив цивільного та вкрав медалі ветерана Другої світової

Загарбника підозрюють у вбивстві та мародерстві

Загарбник вбив цивільного, а потім обікрав ветерана/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російський окупант убив цивільну людину та вкрав медалі ветерана Другої світової війни. Його підозрюють у мародерстві.

Про це розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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"Чим може керуватися солдат РФ, який надів на себе нагороди, які він відібрав в українського ветерана Другої світової? Він підсвідомо копіює дії вищого керівництва РФ — краде історію", — йдеться в повідомленні.

Венедіктова зазначила, російського військового підозрюють у мародерстві та вбивстві жителя села Андріївка Бучанського району. Також вона опублікувала фото окупанта з украденими медалями.

What were the motives of this rf soldier (on the photo), who wore the awards he had stolen fromWWII veteran? He subconsciously copies the actions of the top leaders of the rf- steals history. This soldier is also suspected of looting and murdering a resident of thevillage... pic.twitter.com/lmFMf9aeyV — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) June 12, 2022

Росіяни визнали, що грабують Україну

Як писали "Сьогодні", на російському пропагандистському Першому каналі вийшов сюжет, у якому детально розповідається, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Там додали, що після того, як з України вивезуть весь метал, красти почнуть новий урожай зерна, який виростили українські фермери.

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Раніше повідомляли, що до повномасштабної війни в портах було близько 200 тис. тонн сталі та чавуну. Їхня вартість становила 170 млн дол.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського готується до юридичних позовів не тільки щодо вкраденої продукції, але й щодо активів, які було втрачено внаслідок бойових дій.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти зруйнували міст до Сєвєродонецька. Крім того, ми писали, що у Запорізькій області окупанти ставлять міни-пастки з розтяжками для цивільних.