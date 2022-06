Венедиктова показала фото оккупанта, который убил гражданского и украл медали ветерана Второй мировой

Российский оккупант убил гражданского и украл медали ветерана Второй мировой войны. Его подозревают в мародерстве.

Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова отметила, российского военного подозревают в мародерстве и убийстве жителя села Андреевка Бучанского района. Также она опубликовала фото оккупанта с украденными медалями.

What were the motives of rf soldier (on the photo), who wore the awards he had stolen fromWWII veteran? He subconsciously копии действий из верхних ледеров rf- steals истории. Этот voják является также соответствующим размещению и ущемлению residente thevillage... pic.twitter.com/lmFMf9aeyV